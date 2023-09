Im Juli hatten die Bauarbeiten an der Turn- und Festhalle in Kirchen begonnen. Die Besonderheit: Der rund 110 Quadratmeter umfassende Anbau wird vor allem in ehrenamtlicher Arbeit erstellt. Beim Richtfest am Donnerstag waren denn auch zahlreiche Bürger vor Ort. Auf dem Dach standen Ortsvorsteher Ro...