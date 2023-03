„Da habt ihr wirklich was gekonnt, da hat es gehüpft und gewuselt“, kommentierte der 99-jährige Erwin Orgeldinger den Festakt zum 175-jährigen Bestehen der TSG Ehingen in der Lindenhalle. Am Ende der Veranstaltung gab Roland Kuch bekannt, dass man anlässlich des Jubiläums eine Person besond...