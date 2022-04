„Leider konnten wir auch 2021 nicht so üben wie gewohnt“, sagte Munderkingens Feuerwehrkommandant Joachim Enderle bei der Jahreshauptversammlung der Wehr am Samstag. Dennoch listete er eine beeindruckende Reihe an Aus- und Weiterbildungen auf, an denen Munderkinger Feuerwehrleute teilgenommen h...