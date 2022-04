Ein jähes Ende hat die Fahrt einer 63-Jährigen mit ihrem VW am Dienstagnachmittag genommen: Wie die Polizei in einer Pressemitteilung berichtet, wurde sie gegen 16 Uhr auf der Landstraße 273 zwischen Emerkingen und Bettighofen in einen Unfall verwickelt: Sie stieß mit einem Traktor zusammen.

Des...