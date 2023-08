Zum wiederholten Male haben am Wochenende Rettungshunde der Feuerwehr Ulm in den Trümmern des Allmendinger Burgmaier-Stammsitzes trainiert. Die Bedingungen in dem ausgebrannten und derzeit im Abriss befindlichen Werk seien ideal für die Ausbildung der Hunde, erklärt Gruppenführer Michael Hauck, ...