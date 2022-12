53 Biere, fünf Brauereien, eine Stadt – so wirbt Ehingen, die Bierkulturstadt, für sich und ihre Besonderheit. Im kommenden Jahr soll nun erneut das Thema Bier im Fokus stehen. Das kündigte Oberbürgermeister Alexander Baumann am Donnerstag am Rande seiner Haushaltsrede im Ehinger Gemeinderat ...