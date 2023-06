Egon ist wieder zu Hause! Diese Nachricht verbreitete sich am Mittwochmorgen in Munderkingen und in den sozialen Medien wie ein Lauffeuer. Seit Freitag vergangener Woche war der dreijährige Cocker Spaniel intensiv gesucht worden – nicht nur von seinem Frauchen Birgit Putzmann, sondern auch von de...