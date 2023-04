Manche Feuerwehreinsätze sind richtig schön. So wie jener, zu dem die Munderkinger Feuerwehr am Montagabend unter dem Stichwort „Tierrettung“ alarmiert wurde: Wie Einsatzleiter Michael Baier berichtet, war einem Ehepaar an der Donau über längere Zeit ein einzelnes, laut piepsendes Schwanenk...