Vor historischer Kulisse mitten in Oberdischingen ist am Wochenende so einiges geboten. Die Dorfhockete des Sportvereins Oberdischingen wartet wieder mit einem vielfältigen Programm auf. Der Abendflohmarkt in der Herrengasse öffnet am Samstag, 5. August, um 17 Uhr. Auch eine Tombola wird es wieder...