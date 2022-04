Am Donnerstag ist Sturm „Nasim“ übers Land gefegt. Die Böen haben an mehreren Orten im Alb-Donau-Kreis Schäden verursacht und auch im Altkreis Ehingen Feuerwehr und Polizei auf Trab gehalten. Die Notrufe gingen vor allem in der zweiten Tageshälfte beim Polizeipräsidium Ulm ein, das nicht nu...