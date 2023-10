Vertreter des Petitionsausschusses des Landtags waren am Montag in Ehingen. Nach einer Anhörung im Rathaus stand ein Vor-Ort-Termin auf der Streuobstwiese im Rosengarten an. Dabei verteidigte Ehingens Oberbürgermeister Alexander Baumann die Linie der Stadt und der Mehrheit des Gemeinderats gegen die Kritik aus den Naturschutzverbänden. Diese hatte unter anderem BUND-Regionalgeschäftsführerin Jana Rettig (vorne links) vorgebracht. Rechts im Bild neben ihr zu sehen sind die Berichterstatter für den Petitionsausschuss des Landtags: die Neckarsulmer Abgeordneten Klaus Ranger (SPD) und Armin Waldbüßer (Grüne). © Foto: Martin Tröster