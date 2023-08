Warum ein 25-jähriger Bewohner der Gemeinschaftsunterkunft in Obermarchtal so in Rage war, geht aus der Mitteilung nicht hervor. Klar ist nur, dass der Streit nicht ohne Folgen blieb: Wie die Polizei berichtet, kam es am späten Dienstagabend kurz nach 23 Uhr in der Unterkunft in der Riedlinger Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Der 25-Jährige griff in diesem Zuge zu einem Küchenmesser und verletzte seinen 20-jährigen Kontrahenten damit leicht.

Danach, so schreibt es die Polizei weiter, habe der 25-Jährige in seinem Zimmer randaliert und mit einem Tafelmesser zwei weiteren Männern leichte Verletzungen an der Hand zugefügt.

Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung

Die Polizei rückte mit mehreren Streifen an und konnte den 25-Jährigen vorläufig festnehmen. Er musste die Nacht über in polizeilichem Gewahrsam bleiben und sieht nun einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzungen entgegen. Der verletzte 20-Jährige kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.