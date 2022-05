Der Bus kommt nicht – verwundert und teils verärgert haben Fahrgäste am Mittwoch in Ehingen an den Haltestellen gewartet. Zwei Stunden lang streikten die Busunternehmen im Land, darunter auch die Ehinger Unternehmen Bayer Reisen und Bottenschein. Der Grund: gestiegene Kosten. „Nicht nur der Di...