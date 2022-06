Die Ehinger kennen „ihren“ Messerschleifer schon. Einmal im Jahr macht der Ulmer Christian Wietschorke Station in Ehingen und nimmt in seiner fahrbaren Werkstatt alles an, was Klingen hat. Gartenscheren, Heckenscheren, Tafelmesser, Brotmesser, Taschenmesser, Schneiderscheren, Nagelscheren, Jagd...