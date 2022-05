Das Rathaus Oberdischingen ist zwar nicht Kunde bei der Telekom – doch die Anschlüsse der Verwaltung waren am Mittwoch ebenso wenig erreichbar wie jene zahlreicher Bürgerinnen und Bürger. Was war geschehen? Die Telekom weist jegliche Schuld am Netzausfall von sich: Wie ein Sprecher auf Anfrage ...