„Mengenbegrenzung – maximal zwei Flaschen Öl“: Es ist kaum zu fassen, was da in Bumis Supermarkt in der Ehinger Innenstadt am Regal zu lesen ist. Der Ansturm auf Sonnenblumen- und Rapsöl ist derzeit so gewaltig, dass Händler Michael Bumiller und sein Team nur noch begrenzte Mengen abgeben.

F...