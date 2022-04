Kaum coronabedingte Einschränkungen mehr, seit Mittwoch Osterferien in Baden-Württemberg: Die große Reisewelle hat in den vergangenen Tagen zu langen Staus auf den Fernstraßen in Richtung Süden geführt. Aber auch Urlaub in heimischen Gefilden ist gefragt – viele Campingplätze sind ausgebuch...