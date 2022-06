Das Leben kehrt zurück nach Ehingen – auch in Form einer langen Einkaufsnacht, die am Freitag, 24. Juni, stattfinden soll. Organisiert wird das Event mit dem Motto „Sommernachtstraum“ vom Selbstständigenverein GHF, der ein „entspanntes Einkaufserlebnis in der Innenstadt“ plant. Die Ges...