Warum in Kirchen dieser Tage oftmals Knödel auf den Tisch kommen

Kartoffelknödel, Semmelknödel, Germknödel: In Kirchen kommen die runden Köstlichkeiten in allen Variationen auf den Teller. Auch der Ortsvorsteher steht am Herd. Schuld daran ist der Musikverein.