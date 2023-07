Manche Leute fragten sich, ob Dächingen jetzt einen Güterbahnhof bekommt, berichtete Ortsvorsteher Alfons Köhler unlängst in der Ortschaftsratssitzung. Eine Lore in einer Art Wartehäuschen am Ortseingang scheint darauf hinzuweisen. Bisher fehlen auch noch Informationstafeln, die einen Hinweis a...