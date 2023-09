Im Dezember 2019 wurde am Alb-Donau-Klinikum in Ehingen Geschichte geschrieben: Als erstes Krankenhaus im Land setzte es einen OP-Roboterarm zur Unterstützung bei einer sogenannten „Gelenksersatzoperation“ am Knie ein – also beim Einsetzen eines künstlichen Kniegelenks. Seither war das Syste...