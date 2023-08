Auf den Spuren von Steinzeitjägern unterwegs sind Wanderer, die am Rathaus in Schmiechen auf den Höhlenweg gehen, mit einer Fledermaus als Wegweiser. Der Weg ist auch Teil des Schlossbergsteigs und führt auf der linken Talseite nach etwas mehr als einem Kilometer in Richtung Teuringshofen zum Hoh...