Welche Investition in Rottenacker Folgen für die ganze Region haben könnte

Andreas Hacker hat bis 2019 die Ehinger Lokalredaktion der SÜDWEST PRESSE geleitet. Seither hat sich in der Region viel verändert. In der Sommerserie „Hacker wandert“ schildert er seine Eindrücke: Beobachtungen eines Kundigen, der von „außen“ draufschaut. Dieses Mal stoppt er in Rottenacker.