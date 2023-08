Ein kleiner Steg an einem kleinen Teich mit Seerosen und Schilfgürtel, drumherum blühende Stauden und alles überragt von zwei Pappeln – das Franzosenbad an der Finkenburg in Altsteußlingen begeistert. Wo 1945 auf Anordnung der einmarschierten Franzosen ein kleines, von Quellen gespeistes Schwi...