Für Wanderer bringt die diesen Sommer gestartete Flurneuordnung in Frankenhofen eine wichtige Verbesserung: „Wir haben dann alle Wege auf öffentlichem Grund“, freut sich Ortsvorsteherin Jutta Uhl. Vorbei die Zeit, in der es am Naturschutzgebiet Heuhofer Weg Reibereien geben konnte, weil privat...