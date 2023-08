Es gibt sie auch in Schelklingen: Angebote, die so gut sind, dass die Leute dafür Schlange stehen. Sonntags etwa, wenn die Jungs vom Bauwagen Schmiechen mit ihren „Schwalben“ mit einem Eis ihre Ausfahrt beenden. Und gleichzeitig jede Menge Radfahrer und Familien bei Sebastiano Carrubba in der M...