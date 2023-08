Wenn es etwas gibt, an dem sich der Wandel auf der Ehinger Alb eindeutig festmachen lässt, dann ist das aktuell die gemeinsame Feier aller sechs Albteilorte am 8. Oktober in der Albhalle in Granheim. Zwischen dem 1. Oktober 1972 (Altsteußlingen) und dem 1. Januar 1974 (Granheim) sind sie alle nach...