Wer ein Schwimmbad betreibt, muss dieser Tage zunehmend tiefer in die Taschen greifen: Explodierende Energiekosten treiben die Betriebskosten in nie dagewesene Höhen. In der Folge häufen sich die Meldungen jener Badbetreiber, die den Betrieb temporär einschränken, einstellen oder zumindest die W...