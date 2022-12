Der Generationswechsel in der Schreinerei Kiem in Hütten soll ein fließender Übergang sein. So planen es Horst und Sandra Kiem. Ihr Sohn Felix hat im Jahr 2021 den Meisterbrief im Schreinerhandwerk erworben, die Nachfolge innerhalb der Familie ist somit in trockenen Tüchern. Allzu abrupt soll de...