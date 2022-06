Schnelleres Internet für die Schelklinger Teilorte Gundershofen, Hausen ob Urspring, Ingstetten, Justingen, Schmiechen und Sondernach war am Mittwoch Thema einer Informationsveranstaltung in der Heinrich-Bebel-Halle in Ingstetten. Jürgen Prestel vom Vertrieb der Firma NetCom BW erläuterte den akt...