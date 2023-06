Schon viele Jahre war die Sanierung der Uhlandstraße in Rottenacker geschoben worden, weil diese laut Bürgermeister Karl Hauler zum einen ein Mammutprojekt ist und zum zweiten die Zeppelinstraße dazwischenkam. Die Planung ist nun so weit fertig, es kann also bald in die Ausschreibung gehen. „Wi...