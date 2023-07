Vor 25 Jahren

Erstmals in der Geschichte arbeiteten zwei Sokos gleichzeitig in Ehingen. Die Soko „Ried“ arbeitete den Tod einer Berkacherin auf, deren skelettierte Leiche man gefunden hatte. Die Soko „Tresor“ versuchte Licht in den Banküberfall und die Geiselnahme in der Volksbank zu bringen...