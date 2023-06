„Ein historischer Moment“ ist gefeiert worden, sagte Ortsvorsteher Josef Huber; am Donnerstag mit dem Richtfest am Neubau von Rathaus, Feuerwehrhaus und Gemeindesaal in Altsteußlingen. Denn genau 175 Jahre zuvor hatte an derselben Stelle das Richtfest des damaligen neu gebauten Rathauses stattg...