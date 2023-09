Die Redewendung „sich mit Zähnen und Klauen verteidigen“ hat ein Mann in Ehingen offenbar ganz wörtlich genommen: Wie die Polizei berichtet, war der Unbekannte am Montag, 18.09., gegen 11 Uhr in einem Laden in der Pfisterstraße. Dort beobachtete ihn eine Ladendetektivin, wie er einen Rasierapparat nebst Zubehör einsteckte und ohne zu bezahlen das Geschäft verlassen wollte.

Dieb flüchtet unerkannt

Die Frau versuchte, den Dieb festzuhalten. Dieser wehrte sich jedoch massiv – und biss die Detektivin in die Hand, um sich aus ihrem Griff zu befreien. Danach flüchtete er unerkannt und blieb trotz sofortiger Fahndung verschwunden.