Schreckmoment für einen Mann im hohen Seniorenalter, der am Samstag in Ehingen Reisig verbrannte: Windböen trieben das von ihm entzündete Feuer auf eine nahegelegene Wiese in der Albstraße. Dort breiteten sich die Flammen rasch aus und fraßen sich auch in einen angrenzenden Hang. Mehrere Zeugen...