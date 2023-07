Auch in Allmendingen ist eingetreten, was in anderen Kommunen im Alb-Donau-Kreis ebenfalls an der Tagesordnung ist, etwa im benachbarten Schelklingen: Im Rathaus fehlen Mitarbeiter. Vier Stellen seien derzeit nicht besetzt, berichtet Bürgermeister Florian Teichmann. Die Gründe dafür: Schwangersch...