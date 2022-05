Dass 270 Minuten lang sein können, haben Neunt- und Zehntklässler am Dienstag erfahren. Erst recht, wenn man konzentriert über einer Abschlussprüfung im Fach Deutsch sitzt. So ging es den Haupt-, Real- und Werkrealschülern. In den Turnhallen, im Singsaal oder in Klassenzimmern saßen die Jugend...