Gegen 16.45 Uhr am Mittwochnachmittag war die Fahrt eines 38-Jährigen bei Untermarchtal vorbei: Wie die Polizei berichtet, stoppte eine Streife den Mercedes-Fahrer auf der L275. Im Zuge der Kontrolle habe sich schnell der Verdacht ergeben, dass der Mann unter dem Einfluss von Rauschgift stehen könnte, heißt es in der Mitteilung weiter.

Ein Urin-Vortest habe den Verdacht bestätigt – er reagierte positiv auf THC, eine psychoaktive Substanz, die von der Hanfpflanze produziert wird. Der 38-Jährige musste sich daher in einer Klinik Blut abnehmen lassen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt; zudem sieht er einer Anzeige entgegen.

Immer wieder werden im Raum Ehingen Menschen erwischt, die unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen am Steuer sitzen – zuletzt vergangene Woche, als der Polizei eine 41-Jährige auffiel, die offenbar Rauschgift konsumiert hatte . Anfang Juli verursachte ein erheblich betrunkener 50-Jähriger in Ehingen mehrere Unfälle und wollte fliehen.

Weitere Fälle in der jüngeren Vergangenheit: Ein betrunkener 21-Jähriger am Steuer in Schelklingen, und ein Mann, der nach einem positiven Alkomattest seine Frau zu Hilfe rief – die dann ebenfalls betrunken mit dem Auto fuhr, um ihren Gatten abzuholen