Wer betrunken fährt, bringt sich und andere in Gefahr. Diesen Satz verwendet die Polizei oft, wenn sie über alkoholisierte Fahrer berichtet. Im Fall eines 35-Jährigen, den eine Streife am Sonntag in Allmendingen stoppte, muss er ergänzt werden: Wer betrunken fährt, bringt sich und andere in Gef...