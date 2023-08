Nicht mehr zu helfen wusste sich am Samstagabend (19. August 2023) ein Gastwirt in Schelklingen, daher rief er die Polizei. Einer seiner Gäste hatte offensichtlich deutlich zu tief ins Glas geschaut und fing in seinem Rausch an, im Garten der Wirtschaft in der Hauptstraße zu randalieren.

Laut Polizeiangaben verwüstete der 33-Jährige den Garten des Gasthauses und warf dort zudem mit Gegenständen um sich. Die Polizeibeamten nahmen den Mann in Gewahrsam, der Alkoholtest ergab mehr als zwei Promille.

„Nach der Feststellung der Gewahrsamsfähigkeit durch einen Arzt, verbrachte der Mann die Nacht in der Polizeizelle“, teilt das Polizeipräsidium Ulm weiter mit.