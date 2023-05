Wieder hat es einen Motorradunfall auf der Strecke bei Gundershofen-Springen gegeben. Montag fuhr ein 42-Jähriger gegen 16.30 Uhr auf der Kreisstraße in Richtung Böttingen. In einem Kurvenbereich geriet seine Honda zu weit nach rechts und stieß gegen einen Randstein, berichtet die Polizei.

In die Wiese gestürzt

Der Fahrer verlor die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. In einer Wiese kam er zum Liegen. Ersthelfer kümmerten sich um den Mann. Rettungskräfte brachten ihn mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die nicht mehr fahrbereite Honda musste abgeschleppt werden. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 5000 Euro.

Straße bei Bikern beliebt

Die serpentinenreichen Straße zwischen dem Schelklinger Teilort Gundershofen und Böttingen ist bei Bikern beliebt. Dort kommt es wieder zu Motorradunfällen. Schwerverletzte und sogar Tote sind immer wieder zu beklagen. Die Behörden haben mit verschiedenen Maßnahmen reagiert. So sind die Leitplanken so gestaltet worden, dass sie für Motorradfahrer nicht mehr so gefährlich sind. Auch ein Limit auf Tempo 70 ist erlassen worden.