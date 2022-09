Am Mittwoch kontrollierte die Polizei einen 27-Jährigen in Schelklingen. Die Beamten stoppten den Mann gegen 10.15 Uhr mit seinem VW in der Ehinger Straße. Auf dem Rücksitz saßen seine sieben und acht Jahre alten Kinder. Die hatten nach Angaben der Polizei weder einen Sicherheitsgurt noch eine v...