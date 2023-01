In Schelklingen hat ein Dieb ein Auto ausgeräumt. Vom Täter fehlt bislang jede Spur.

Ereignet hat sich der Vorfall in der Schelklinger Innenstadt. Ein Anwohner der Spitalgasse hatte dort am Sonntagabend sein Auto geparkt. Am Montag entdeckte er, dass der Wagen geöffnet war.

Geld und Ausweise gestohlen

Beim genauen Nachschauen stellte er fest, dass aus dem Auto seine Ausweise und auch Geld gestohlen wurde. Jetzt ermittelt die Schelklinger Polizei, um dem Dieb auf die Spur zu kommen. Hinweise von Zeugen werden unter Telefon (07394) 933880 gesucht.

Die Polizei rät im Übrigen, im Fahrzeug keine Wertsachen zurückzulassen. „Ein Auto ist kein Tresor“, schreibt die Polizei.