Der Schrecken und der Ärger dürfte den Kleingärtnern in Rottenacker noch in den Knochen stecken: Laut Polizei wurde dort in etliche Gartenhütten eingebrochen. Die bislang unbekannten Täter hatten im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagmorgen die Gartenhütten aufgebrochen und daraus Getränke ...