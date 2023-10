Für besonders schlau hielt sich ein Motorradfahrer in Rottenacker. Er wurde am Freitagabend von der Polizei in der Kirchbierlinger Straße kontrolliert. Der Grund: Sein Leichtkraftrad war auffällig laut.

Nicht der originale Auspuff

Es zeigte sich, dass er nicht den Original-Auspuff montiert hatte....