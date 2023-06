Im Seniorenalter noch mit dem E-Bike (Pedelec) unterwegs zu sein, kann fit halten – allerdings sollte man dabei auf keinen Fall betrunken sein. In Öpfingen ist deshalb jetzt offenbar am Mittwoch ein Unfall passiert, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde. Kurz vor 18 Uhr war der 75-Jähriger mit seinem Pedelec in der Rißtisser Straße in Richtung Rißtissen unterwegs. In einer Rechtskurve kam ihm eine 37-Jährige mit einem Volkswagen entgegen.

Zu weit links gefahren

Der 75-Jährige fuhr zu weit links, stieß gegen das Auto und stürzte. Er erlitt dabei schwere Verletzungen. Rettungskräfte mussten ihn die Klinik bringen. Die Verkehrspolizei Laupheim nahm den Unfall auf. Die Beamten stellten dabei fest, dass der Mann wohl alkoholisiert war. Ein Arzt nahm ihm deshalb Blut ab. Das wird jetzt ausgewertet und soll Aufschluss darüber geben, wie viel Promille die Radfahrer hatte. Den Sachschaden am Auto schätzt die Polizei auf 4500 Euro, am Pedelec auf 500 Euro.