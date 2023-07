In die Schule in der Eugen-Bolz-Straße in Munderkingen ist in von Samstag auf Sonntag eingebrochen worden. Der oder die Täter hebelte ein Fenster auf, um in das Gebäude zu gelangen. In der Schule drangen der oder die Einbrecher dann in mehrere Räume ein. Dort wurden mehrere Schränke aufgebrochen und Bargeld geklaut.

Spuren gesichert

Die Polizei sicherte Spuren, berichtete Joachim Schulz, Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm. Derzeit gebe es noch keine Hinweise auf die Identität der Täter, sagte Schulz.

Weiterer Einbruch

Am Wochenende ist zudem in die Schule in Schemmerhofen (Kreis Biberach) eingebrochen worden. Ein Unbekannter hebelte an dem Gebäude in der Obersulmetinger Straße dabei ein Fenster auf. Im Inneren durchwühlte er mehrere Räume. Ob er etwas erbeutete, ist derzeit noch nicht sicher. Er flüchtete unerkannt. Der Sachschaden beträgt etwa 1500 Euro. Auch hier sicherten Spezialisten der Polizei Spuren. Ob ein Zusammenhang mit dem Einbruch in der Schule in Munderkingen besteht, ist derzeit noch nicht bekannt.