Zahlreiche Rettungskräfte waren an Heiligabend in Öpfingen im Einsatz. Sie suchten einen 84 Jahre alten Mann, der seit Freitag, 23. Dezember, vermisst wird. Im Fokus der Suchaktion standen die Donau und der Donaukanal – das Auto des 84-Jährigen war am Samstagmorgen am Ufer gefunden worden.