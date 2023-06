Das Einkaufszentrum in der Biberacher Straße in Ehingen ist am Wochenende offenbar Ziel von Einbrechern gewesen. Der Vorfall soll sich zwischen Freitag, 9. Juni, und Sonntag, 11. Juni, ereignet haben, berichtet die Polizei.

Mithilfe einer Leiter sollen Unbekannte auf das Dach des Gebäudes gelangt s...