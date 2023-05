Ein 16-jähriger Motorradfahrer ist am Samstag in Oberdischingen bei einem Unfall verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, war der junge Fahrer gegen 14.30 Uhr mit seinem Yamaha-Leichtkraftrad auf dem Kapellenberg in Oberdischingen in Fahrtrichtung B311 unterwegs.

Im Bereich einer langgezogenen Rechtskurve winkte er einem Bekannten zu. Dadurch kam er auf die Gegenfahrbahn und seine Maschine kollidierte mit der Fahrerseite des entgegenkommenden Citroëns. Hierbei zersplitterte die hintere Fensterscheibe.

Ohne Schutzkleidung über den Asphalt

Der 16-Jährige kam im Anschluss zu Fall und rutschte ohne Schutzkleidung etwa drei Meter über den Asphalt. Er zog sich leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen vorsorglich zu einem nahegelegenen Klinikum gebracht. Die Insassen des Citroëns wurden nicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 3500 Euro.